«Новая газета» объявила о прекращении работы — RMF24

В России независимое издание «Новая газета» объявило о прекращении деятельности. Об этом сообщил главный редактор Сергей Соколов, передаёт RMF24.

Серверы отключат 9 ноября

Согласно заявлению редакции, 9 ноября она выключит свет в здании, где работала на протяжении 30 лет, а также отключит серверы. В обращении отметили, что газета «уже не существует».

Соколов объявил о завершении работы издания в пятницу. Редакция заявила, что в течение трёх десятилетий поддерживала связь со страной и её гражданами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление о принудительном прекращении работы

В «Новой газете» заявили, что власти Российской Федерации, государства-агрессора, и российские службы безопасности вынудили редакцию прекратить деятельность.

По словам редакции, завершение работы оставит её без помещения, средств к существованию и под постоянной угрозой репрессий. Издание также сообщило, что позднее должно обнародовать больше информации.

Читай нас в