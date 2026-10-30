Nowaja Gazieta ogłasza zakończenie działalności — RMF24
W Rosji niezależne wydanie „Nowaja Gazieta” ogłosiło zakończenie działalności. Poinformował o tym redaktor naczelny Siergiej Sokołow, podaje RMF24.
Serwery zostaną wyłączone 9 listopada
Zgodnie z oświadczeniem redakcji, 9 listopada zgasi ona światło w budynku, w którym pracowała przez 30 lat, a także odłączy serwery. W oświadczeniu zaznaczono, że gazeta „już nie istnieje”.
Sokołow ogłosił zakończenie działalności wydania w piątek. Redakcja oświadczyła, że przez trzy dekady utrzymywała więź z krajem i jego obywatelami.
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Oświadczenie o przymusowym zakończeniu działalności
W „Nowej Gaziecie” oświadczono, że władze Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, oraz rosyjskie służby bezpieczeństwa zmusiły redakcję do zakończenia działalności.
Według redakcji zakończenie pracy pozostawi ją bez lokalu, środków do życia i pod stałą groźbą represji. Wydanie poinformowało również, że później ma ujawnić więcej informacji.