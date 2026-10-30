W gminach Bestwina i Wilamowice w województwie śląskim w Polsce wprowadzono całkowity zakaz korzystania z wody z wodociągu po wykryciu bakterii coli. O zanieczyszczeniu poinformowali powiatowy inspektor sanitarny w Bielsku-Białej oraz władze samorządowe, podaje RMF24.

Jakie miejscowości objął zakaz

W gminie Bestwina ograniczenia dotyczą miejscowości Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów. W gminie Wilamowice zakaz wprowadzono dla części Dankowic i Starej Wsi.

Wody z tego wodociągu nie można używać do picia, przygotowywania posiłków, mycia zębów, kąpieli ani innych potrzeb higienicznych, także po przegotowaniu. Można jej używać wyłącznie do spłukiwania toalet.

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Woda pitna dla mieszkańców

Dla mieszkańców ustawiono pojemniki z wodą pitną, które będą na bieżąco uzupełniane. Osoby starsze, chore lub z niepełnosprawnościami mogą skontaktować się z urzędem gminy Bestwina, aby ustalić dostawę wody do domu.

Przedsiębiorstwo komunalne Kombest, odpowiedzialne za zaopatrzenie w wodę, poinformowało, że prowadzi prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z obowiązującymi normami. Mieszkańcy mają być dalej informowani o postępie tych prac.

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