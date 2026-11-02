Łotewskie Narodowe Centrum Logistyki i Zamówień Obronnych (VALIC) zawarło z kanadyjskim producentem sprzętu obronnego Galvion pięcioletnią umowę ramową na dostawy systemów hełmów taktycznych dla Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych. Poinformował o tym LSM English.

Planowanie pięcioletnie

Umowa przewiduje możliwość zakupu potrzebnych łotewskiemu wojsku systemów hełmów taktycznych przez pięć lat. Obejmuje również konserwację techniczną, naprawę i utylizację sprzętu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego cyklu użytkowania.

Szef VALIC, podpułkownik Alans Andrulis, oświadczył, że umowa ramowa pozwala planować zakup wyposażenia z kilkuletnim wyprzedzeniem, a także przewidywać jego konserwację, naprawę i pełny cykl życia.

W komunikacie dotyczącym umowy nie podano, ile hełmów Łotwa może zamówić ani jaka będzie ich cena.

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Umowa w ramach SAFE

Jest to jedna z pierwszych umów tego rodzaju między państwem członkowskim Unii Europejskiej a kanadyjską firmą w ramach unijnego instrumentu Security Action for Europe (SAFE). Mechanizm utworzono, aby zachęcić państwa członkowskie do zwiększania inwestycji obronnych i wspólnych zamówień obronnych.

Minister obrony Łotwy Raivis Melnis nazwał umowę krokiem w kierunku wzmocnienia współpracy Łotwy i Kanady w sektorze obronnym. Założyciel i dyrektor generalny Galvion Jonathan Blanshay zaznaczył, że partnerstwo pokazuje możliwości ściślejszej współpracy kanadyjsko-europejskiej na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych i odporności łańcuchów dostaw.

Według VALIC do inicjatywy mogą również dołączyć inne kraje i skorzystać z utworzonych ram zamówień.

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