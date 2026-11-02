拉脱维亚国家国防后勤与采购中心（VALIC）与加拿大国防装备制造商Galvion签署了一项为期五年的框架协议，为拉脱维亚国民武装部队供应战术头盔系统。据LSM English报道。

五年规划

该协议规定，拉脱维亚军方可在五年内采购所需的战术头盔系统。协议还涵盖装备的技术维护、维修和处置，并考虑到可持续使用周期的原则。

VALIC负责人、阿兰斯·安德鲁利斯中校表示，该框架协议能够提前数年规划装备采购，并对其维护、维修及完整生命周期作出安排。

关于该协议的公告没有说明拉脱维亚可能订购多少顶头盔，以及其成本将是多少。

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SAFE框架内的协议

这是欧盟成员国与加拿大公司之间在欧盟“欧洲安全行动”（Security Action for Europe，SAFE）工具框架下达成的首批此类协议之一。该机制旨在鼓励成员国增加国防投资和开展联合国防采购。

拉脱维亚国防部长赖维斯·梅尔尼斯称，该协议是加强拉脱维亚与加拿大在国防领域合作的一步。Galvion创始人兼首席执行官乔纳森·布兰谢表示，该伙伴关系展现了加强加拿大与欧洲合作的潜力，以提升国防能力和供应链韧性。

VALIC表示，其他国家也可以加入该倡议，并利用已建立的采购框架。

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