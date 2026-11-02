Латвийский Национальный центр оборонной логистики и закупок (VALIC) заключил с канадским производителем оборонного снаряжения Galvion пятилетнее рамочное соглашение о поставках систем тактических шлемов для Национальных вооруженных сил Латвии. Об этом сообщает LSM English.

Пятилетнее планирование

Соглашение предусматривает возможность закупать необходимые латвийским военным системы тактических шлемов в течение пяти лет. Оно также охватывает техническое обслуживание, ремонт и утилизацию снаряжения с учетом принципов устойчивого цикла использования.

Глава VALIC, подполковник Аланс Андрулис, заявил, что рамочное соглашение позволяет планировать приобретение оборудования на несколько лет вперед, а также предусматривать его обслуживание, ремонт и полный жизненный цикл.

В сообщении о соглашении не указано, сколько шлемов Латвия может заказать и какова будет их стоимость.

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Соглашение в рамках SAFE

Это одно из первых соглашений такого типа между государством — членом Европейского Союза и канадской компанией в рамках инструмента ЕС Security Action for Europe (SAFE). Механизм был создан для поощрения государств-членов к увеличению оборонных инвестиций и совместных оборонных закупок.

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис назвал соглашение шагом к усилению сотрудничества Латвии и Канады в оборонной сфере. Основатель и генеральный директор Galvion Джонатан Бланшей отметил, что партнерство демонстрирует возможности более тесного канадско-европейского сотрудничества для укрепления оборонного потенциала и устойчивости цепочек поставок.

По данным VALIC, к инициативе также могут присоединиться другие страны и воспользоваться созданной рамочной системой закупок.

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