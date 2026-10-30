В двух гминах Польши запретили пользоваться водой из-за бактерий coli — RMF24
В гминах Бествина и Вилямовице в Силезском воеводстве Польши ввели полный запрет на использование воды из водопровода из-за обнаружения бактерий coli. О загрязнении сообщили поветовый санитарный инспектор в Бельско-Бяле и органы местного самоуправления, сообщает RMF24.
Какие населенные пункты охватил запрет
В гмине Бествина ограничения касаются населенных пунктов Бествина, Бествинка, Яновице и Канюв. В гмине Вилямовице запрет ввели для части Данковице и Старой Веси.
Воду из этого водопровода нельзя использовать для питья, приготовления пищи, чистки зубов, купания и других гигиенических нужд, в том числе после кипячения. Ее разрешено использовать только для смыва в туалетах.
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Питьевая вода для жителей
Для жителей установили емкости с питьевой водой, которые будут постоянно пополняться. Пожилые люди, больные или люди с инвалидностью могут обратиться в управление гмины Бествина, чтобы договориться о доставке воды на дом.
Коммунальное предприятие Kombest, отвечающее за водоснабжение, заявило, что проводит работы по восстановлению качества воды в соответствии с действующими нормами. Жителям обещают и далее сообщать о ходе этих работ.