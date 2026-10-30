Szkocka policja sprawdza informacje o wizycie Epsteina w Balmoral — The Guardian
Policja Szkocji poinformowała, że otrzymała informacje i prowadzi aktywne czynności sprawdzające dotyczące pobytu Jeffreya Epsteina, Andrew Mountbattena-Windsora oraz Ghislaine Maxwell w Balmoral, prywatnej posiadłości króla w Szkocji.
Oświadczenie policji
Poinformował o tym The Guardian, powołując się na oświadczenie policji. Służba przekazała, że jej aktywne czynności sprawdzające dotyczące tych informacji trwają.
Informacje dotyczą czasu, który Epstein, Mountbatten-Windsor i Maxwell spędzili w posiadłości. The Guardian zaznaczył również w podtytule, że Maxwell była obecna podczas tej wizyty.
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Co wiadomo
Dostępny tekst publikacji nie zawiera szczegółów dotyczących charakteru informacji otrzymanych przez policję ani przebiegu czynności sprawdzających. Nie podano w nim także danych o wynikach tych działań.
Materiał The Guardian, przygotowany przez Press Association, opublikowano 30 października 2026 roku. Redakcja wskazała, że według stanu na moment publikacji szczegóły miały pojawić się później.