Поліція Шотландії перевіряє дані про візит Епштейна до Балморала — The Guardian

Поліція Шотландії повідомила, що отримала інформацію й проводить активні перевірки щодо перебування Джеффрі Епштейна, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та Гіслейн Максвелл у Балморалі — приватному маєтку короля в Шотландії.

Заява поліції

Про це йдеться у повідомленні The Guardian, яке посилається на заяву поліції. Відомство повідомило, що його активні перевірки щодо цієї інформації тривають.

Інформація стосується часу, який Епштейн, Маунтбеттен-Віндзор і Максвелл провели у маєтку. У підзаголовку The Guardian також зазначило, що Максвелл була присутня під час цього візиту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Що відомо

Доступний текст повідомлення не містить подробиць про характер отриманої поліцією інформації або про перебіг перевірок. У ньому також не наведено даних про результати цих дій.

Матеріал The Guardian, підготовлений Press Association, опублікували 30 жовтня 2026 року. У виданні вказали, що станом на публікацію подробиці мають з’явитися згодом.

Читай нас у