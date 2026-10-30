Полиция Шотландии сообщила, что получила информацию и проводит активные проверки относительно пребывания Джеффри Эпштейна, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Гислейн Максвелл в Балморале — частном поместье короля в Шотландии.

Заявление полиции

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление полиции. Ведомство сообщило, что его активные проверки этой информации продолжаются.

Информация касается времени, которое Эпштейн, Маунтбеттен-Виндзор и Максвелл провели в поместье. The Guardian также указала в подзаголовке, что Максвелл присутствовала во время этого визита.

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Что известно

Доступный текст сообщения не содержит подробностей о характере полученной полицией информации или ходе проверок. В нем также не приводятся данные о результатах этих действий.

Материал The Guardian, подготовленный Press Association, был опубликован 30 октября 2026 года. Издание указало, что по состоянию на момент публикации подробности должны были появиться позднее.

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