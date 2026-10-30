W Pensylwanii po lokalnym sprzeciwie wstrzymano lub odłożono ponad jedną czwartą z ponad 90 planowanych projektów centrów danych. Rozwój tej infrastruktury stał się tematem kampanii przed wyborami połówkowymi do Kongresu USA, w tym w konkurencyjnym 8. okręgu stanu, informuje Channel NewsAsia.

Mieszkańcy stanu obawiają się wzrostu rachunków za energię elektryczną, zanieczyszczenia wody oraz wpływu dużych obiektów na krajobraz. Centra danych potrzebują znacznych ilości energii elektrycznej do działania serwerów i systemów chłodzenia, a obiekty wykorzystujące chłodzenie wodne mogą również zużywać duże ilości wody. Mieszkańcy kwestionują także ulgi podatkowe dla projektów, które tworzą stosunkowo niewiele stałych miejsc pracy.

Inwestycje i zasady

W lipcu 2025 roku prezydent USA Donald Trump i demokratyczny gubernator Pensylwanii Josh Shapiro z zadowoleniem przyjęli ogłoszenie inwestycji o wartości 90 mld dolarów w energetykę i projekty związane ze sztuczną inteligencją. W sierpniu Shapiro zaostrzył zasady rozwoju centrów danych, w tym wyłączył projekty AI z programu przyspieszonego wydawania pozwoleń.

Mieszkanka Pensylwanii Viola Byerly, która mieszka naprzeciwko projektu centrum danych, którego realizacja trwa, oskarżyła polityków o niewystarczającą ochronę interesów społeczności. Inna mieszkanka stanu, Erica Cook, sprzeciwia się projektowi, który wcześniej został już odrzucony, jednak deweloperzy nadal go forsują. Według niej oferowali gospodarstwom domowym po 10 tys. dolarów, aby uzyskać poparcie dla obiektu. Część mieszkańców uważa taką wypłatę za niewystarczającą rekompensatę za wpływ projektu.

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Kwestia kampanii wyborczej

W 8. okręgu wyborczym Pensylwanii demokratyczna burmistrzyni Scranton Paige Cognetti walczy o miejsce w Izbie Reprezentantów z urzędującym republikańskim kongresmenem Robem Bresnahanem. Cognetti oskarżyła Bresnahana o wspieranie rozwoju centrów danych w północno-wschodniej części stanu, przy jednoczesnym posiadaniu inwestycji w spółkach związanych z tą branżą. Wezwała do zobowiązania deweloperów, by sami płacili za infrastrukturę, do nieprzyznawania im specjalnych ulg podatkowych oraz do zatrudniania lokalnych pracowników należących do związków zawodowych.

Bresnahan podkreśla swoje starania, by dać społecznościom większą kontrolę nad takimi projektami, choć wcześniej przyjmował je z zadowoleniem jako potencjalny czynnik wzrostu gospodarczego. W czerwcu przedstawił projekt ustawy mający chronić gminy przed federalnymi pozwami deweloperów, którzy próbują kwestionować decyzje o odrzuceniu propozycji dotyczących centrów danych.

Profesor nauk politycznych Uniwersytetu Lehigh Chris Borick zauważył, że protesty jednoczą zwolenników różnych poglądów politycznych. Według niego na lokalnych spotkaniach przeciwko centrom danych obok siebie mogą stać zwolennicy ruchu MAGA i wyborcy o liberalnych poglądach.

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