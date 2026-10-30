在当地反对声浪之后，宾夕法尼亚州超过90个规划中的数据中心项目里，超过四分之一被叫停或推迟。该基础设施的扩张已成为美国国会中期选举前竞选活动的议题，其中包括该州竞争激烈的第8选区，Channel NewsAsia报道。

该州居民担心电费上涨、水污染以及大型设施对景观造成的影响。数据中心需要大量电力来运行服务器和冷却系统，而采用水冷的设施也可能消耗大量水资源。居民还质疑，对只创造相对较少永久就业岗位的项目给予税收优惠。

投资与规则

2025年7月，美国总统唐纳德·特朗普和宾夕法尼亚州民主党籍州长乔什·夏皮罗欢迎了关于向能源和人工智能相关项目投资900亿美元的宣布。8月，夏皮罗收紧了数据中心开发规则，其中包括将人工智能项目排除在加速许可计划之外。

宾夕法尼亚州居民维奥拉·拜尔利住在一个仍在推进的数据中心项目对面，她指责政界人士未能充分保护社区利益。该州另一名居民埃丽卡·库克反对一个此前已被否决的项目，但开发商仍在继续推进该项目。她表示，他们曾向每户家庭提供1万美元，以争取对该设施的支持。一些居民认为，这笔款项不足以补偿项目带来的影响。

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竞选议题

在宾夕法尼亚州第8国会选区，斯克兰顿市民主党籍市长佩奇·科格内蒂正与现任共和党籍国会议员罗布·布雷斯纳汉争夺美国众议院席位。科格内蒂指责布雷斯纳汉支持该州东北部的数据中心开发，同时持有与该行业相关公司的投资。她呼吁要求开发商自行支付基础设施费用，不向其提供特殊税收优惠，并雇用加入工会的当地工人。

布雷斯纳汉强调，他一直努力让社区对这类项目拥有更多控制权，尽管他此前曾欢迎这些项目，将其视为经济增长的潜在推动因素。6月，他提出了一项法案，旨在保护市政当局免受开发商提起的联邦诉讼；这些开发商试图挑战否决数据中心提案的决定。

利哈伊大学政治学教授克里斯·博里克指出，这些抗议活动团结了持不同政治观点的人士。他表示，在反对数据中心的地方集会上，MAGA运动支持者和持自由派观点的选民可能并肩而立。

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