В Пенсильвании после местного сопротивления остановили или отложили более четверти из более чем 90 запланированных проектов дата-центров. Расширение этой инфраструктуры стало темой кампании перед промежуточными выборами в Конгресс США, в частности в конкурентном 8-м округе штата, сообщает Channel NewsAsia.

Жители штата опасаются роста счетов за электроэнергию, загрязнения воды и влияния крупных объектов на ландшафт. Дата-центры требуют значительных объемов электроэнергии для работы серверов и систем охлаждения, а объекты с водяным охлаждением также могут потреблять много воды. Жители также ставят под сомнение налоговые льготы для проектов, создающих относительно немного постоянных рабочих мест.

Инвестиции и правила

В июле 2025 года президент США Дональд Трамп и губернатор Пенсильвании от Демократической партии Джош Шапиро приветствовали объявление об инвестициях в размере 90 млрд долларов США в энергетику и проекты, связанные с искусственным интеллектом. В августе Шапиро ужесточил правила для развития дата-центров, в частности исключил проекты ИИ из программы ускоренной выдачи разрешений.

Жительница Пенсильвании Виола Байерли, проживающая напротив проекта дата-центра, реализация которого продолжается, обвинила политиков в недостаточной защите интересов общины. Другая жительница штата, Эрика Кук, выступает против проекта, который ранее уже отклонили, однако девелоперы продолжают его продвигать. По ее словам, они предлагали домохозяйствам по 10 тысяч долларов США, чтобы заручиться поддержкой объекта. Часть жителей считает такую выплату недостаточной компенсацией за воздействие проекта.

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Вопрос избирательной кампании

В 8-м избирательном округе Пенсильвании мэр Скрантона от Демократической партии Пейдж Когнетти борется за место в Палате представителей с действующим конгрессменом-республиканцем Робом Бреснаханом. Когнетти обвинила Бреснахана в поддержке развития дата-центров на северо-востоке штата, одновременно имея инвестиции в компании, связанные с этой отраслью. Она призвала обязать девелоперов самостоятельно оплачивать инфраструктуру, не предоставлять им специальные налоговые льготы и привлекать местных работников, состоящих в профсоюзах.

Бреснахан подчеркивает свои усилия по предоставлению общинам большего контроля над такими проектами, хотя ранее приветствовал их как возможный фактор экономического роста. В июне он внес законопроект, призванный защитить муниципалитеты от федеральных исков девелоперов, пытающихся оспорить решения об отклонении предложений по дата-центрам.

Профессор политологии Университета Лихай Крис Борик отметил, что протесты объединяют сторонников разных политических взглядов. По его словам, на местных собраниях против дата-центров рядом могут находиться сторонники движения MAGA и избиратели с либеральными взглядами.

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