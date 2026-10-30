Premier Włoch Giorgia Meloni uczciła pamięć czterech osób, które zginęły w czwartek w katastrofie włoskiego śmigłowca wojskowego w Bośni i Hercegowinie. Jak informuje ANSA English, dwie z ofiar były żołnierzami, a dwie kolejne członkami Ochotniczego Wojskowego Korpusu Czerwonego Krzyża.

Nazwiska ofiar

W katastrofie zginęli sierżanci Simone Ruggia i Claudio Marchesi, porucznik Franco Adriano Zecchillo oraz sierżantka Laura Procacci. Meloni oświadczyła, że ich życie zostało przerwane podczas służby Włochom, i wyraziła współczucie ich bliskim.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kwiaty w Circus Maximus

Szefowa włoskiego rządu złożyła bukiet róż w rzymskim Circus Maximus wraz z ministrem obrony Guido Crosetto. Zaapelowała do ludzi o przynoszenie kwiatów na targi Defence Village, odbywające się tam przed włoskim Dniem Jedności Narodowej i Sił Zbrojnych 4 listopada.

Według Meloni miejsce to ma stać się otwartą przestrzenią do uczczenia pamięci zmarłych oraz wsparcia rannych i ich bliskich. W wyniku wypadku ucierpiało także 11 osób; według ANSA żadna z nich nie jest w stanie zagrażającym życiu. Crosetto miał odwiedzić rannych w szpitalach w Brčku i Tuzli w piątek.

Czytaj nas na