Премьер-министр Италии Джорджа Мелони почтила память четырех человек, погибших в четверг в результате катастрофы итальянского военного вертолета в Боснии и Герцеговине. Как сообщает ANSA English, двое погибших были военнослужащими, а еще двое — членами Добровольческого военного корпуса Красного Креста.

Имена погибших

В катастрофе погибли сержанты Симоне Руджия и Клаудио Маркези, лейтенант Франко Адриано Дзеккилло и сержант Лаура Прокаччи. Мелони заявила, что их жизни оборвались во время службы Италии, и выразила соболезнования их близким.

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Цветы в Circus Maximus

Глава итальянского правительства возложила букет роз в римском Circus Maximus вместе с министром обороны Гвидо Крозетто. Она призвала людей приносить цветы на ярмарку Defence Village, которая проходит там в преддверии Дня национального единства и вооруженных сил Италии 4 ноября.

По словам Мелони, это пространство должно стать открытым местом для чествования погибших, поддержки раненых и их близких. В результате аварии также пострадали 11 человек; по данным ANSA, ни один из них не находится в угрожающем жизни состоянии. Крозетто должен был посетить раненых в больницах Брчко и Тузлы в пятницу.

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