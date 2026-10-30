Dokerzy w 21 krajach, w tym w Grecji, przeprowadzili 30 października strajki i demonstracje w 113 portach na pięciu kontynentach. Uczestnicy protestów sprzeciwiali się wykorzystywaniu portów handlowych do celów wojskowych, podaje Anadolu Agency.

Akcje w portach Europy

W międzynarodowym dniu działań pod hasłem „Nie pracujemy na rzecz wojny” wzięło udział ponad 25 związków zawodowych dokerów. Według portalu 902, należącego do Komunistycznej Partii Grecji, domagały się one, aby porty służyły potrzebom ludzi, a nie operacjom wojskowym.

Strajki i demonstracje odbyły się między innymi w Grecji, Francji, Włoszech, Indiach, Turcji, Danii, Szwecji i Niemczech. W greckim Pireusie protestujący rozwinęli przy porcie duży transparent z napisem: „Pracownicy nie pracują na rzecz wojny”.

W Salonikach odbył się trzygodzinny przestój w pracy, podczas którego, według agencji, zatrzymano ponad 200 kontenerów i ciężarówek. Akcje strajkowe przeprowadzili również pracownicy portów w Patras i Pireusie. We francuskim Fos-sur-Mer, na zachód od Marsylii, do mobilizacji dołączyły setki pracowników.

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Oświadczenia związków i kampanie

W Reggio Calabria we Włoszech dokerów wsparli pracownicy i młodzież. Młodzi dokerzy i praktykanci w Niemczech przeprowadzili akcję solidarnościową i demonstrację w porcie w Hamburgu. Szwedzki Związek Pracowników Portowych wystąpił przeciwko militaryzacji europejskich portów i ostrzegł przed stosowaniem przepisów bezpieczeństwa do ograniczania działalności związkowej.

Związki zawodowe i federacje w Danii oświadczyły, że dokerów nie należy czynić współwinnymi wojen ani zbrodni wojennych poprzez transport broni. Dokerzy i marynarze w Indiach wezwali do tworzenia „portów pokoju i godnej pracy”.

Kampania No Harbour for Genocide oświadczyła, że szereg portów uczestniczących w akcji, w tym Genua, Livorno i Gioia Tauro we Włoszech, Marsylia we Francji, Pireus w Grecji oraz Tanger w Maroku, był powiązany z dostawami broni do Izraela. Według jej danych od sierpnia 2025 roku do września 2026 roku przez 56 portów handlowych w 29 krajach przeszło 315 przesyłek komponentów dla Elbit Systems, największego izraelskiego producenta uzbrojenia.

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