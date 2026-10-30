W Niemczech Deutsche Bahn, według Der Spiegel, bada, czy zmniejszenie liczby pociągów może poprawić ich punktualność. W tym celu spółka zleciła niezależnej komisji ekspertów ocenę, jaki ruch jest w stanie wytrzymać sieć kolejowa w jej obecnym stanie.

Przeciążona sieć

Członkiem komisji będzie były pełnomocnik rządu federalnego ds. kolei Enak Ferlemann, który zasiada także w radzie nadzorczej DB InfraGO — spółki zależnej Deutsche Bahn odpowiedzialnej za infrastrukturę kolejową. Powiedział on Tagesspiegel, że ze względu na stan torów jeździ po nich zbyt wiele pociągów.

Według Ferlemanna komisja ma przeanalizować dostępne moce sieci i zaproponować sposoby poprawy punktualności przy mniejszym natężeniu ruchu. Jako możliwy przykład wskazał trasę między Berlinem a Hamburgiem: zamiast pociągu dalekobieżnego co 30 minut mógłby tam kursować jeden pociąg na godzinę, ale według niezawodnego rozkładu.

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Wskaźniki opóźnień

W informacji Deutsche Bahn dla członków komisji transportu Bundestagu wskazano, że w 2025 roku ponad 10% pociągów kursowało po odcinkach obciążonych w ponad 115%. W ciągu ostatnich dziesięciu lat opóźnienia spowodowane przeciążeniem sieci wzrosły o 150%.

We wrześniu tylko 52,4% pociągów dalekobieżnych dotarło do celu punktualnie. W ustaleniu, ile pociągów niemiecka sieć może obsłużyć w obecnym stanie, komisji ma pomóc szwajcarska firma SMA und Partner AG, specjalizująca się w rozkładach jazdy.

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