据《明镜周刊》报道，德国铁路公司正在研究，减少列车数量能否提高列车准点率。为此，该公司委托一个独立专家委员会评估，铁路网络在目前状态下能够承受多大规模的运输量。

网络超负荷

前联邦政府铁路事务专员埃纳克·费尔莱曼将成为该委员会成员。他同时也是德国铁路子公司DB InfraGO监事会成员，该公司负责铁路基础设施。他向《每日镜报》表示，鉴于轨道状况，运行在这些轨道上的列车过多。

费尔莱曼表示，委员会应分析网络现有运力，并提出在较低运输强度下提高准点率的方法。作为一个可能的例子，他提到柏林至汉堡的线路：当地可以不再每30分钟开行一趟长途列车，而是每小时开行一趟列车，但要有可靠的时刻表。

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延误指标

德国铁路向联邦议院交通委员会成员提交的一份报告指出，2025年，超过10%的列车行驶在负荷超过115%的路段上。在过去十年中，由网络超负荷造成的延误增加了150%。

9月，只有52.4%的长途列车准时抵达目的地。专门从事列车时刻表业务的瑞士公司SMA und Partner AG将协助委员会确定，德国铁路网络在目前状态下能够承受多少列车。

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