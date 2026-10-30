В Германии Deutsche Bahn, по данным Der Spiegel, изучает, сможет ли сокращение количества поездов улучшить их пунктуальность. Для этого компания поручила независимой экспертной комиссии оценить, какой объем движения способна выдержать железнодорожная сеть в ее нынешнем состоянии.

Перегруженная сеть

Членом комиссии станет бывший уполномоченный федерального правительства по вопросам железной дороги Энак Ферлеманн, который также входит в наблюдательный совет DB InfraGO — дочерней структуры Deutsche Bahn, отвечающей за железнодорожную инфраструктуру. Он заявил Tagesspiegel, что из-за состояния путей по ним курсирует слишком много поездов.

По словам Ферлеманна, комиссия должна проанализировать имеющиеся мощности сети и предложить способы повышения пунктуальности при меньшей интенсивности движения. В качестве возможного примера он назвал маршрут между Берлином и Гамбургом: вместо поезда дальнего следования каждые 30 минут там мог бы курсировать один поезд в час, но по надежному расписанию.

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Показатели задержек

В сообщении Deutsche Bahn для членов транспортного комитета Бундестага указано, что в 2025 году более 10% поездов курсировали по участкам, загруженным более чем на 115%. За последние десять лет задержки из-за перегрузки сети выросли на 150%.

В сентябре вовремя до пункта назначения прибыли лишь 52,4% поездов дальнего следования. Определить, сколько поездов немецкая сеть может выдержать в ее текущем состоянии, комиссии должна помочь швейцарская компания SMA und Partner AG, специализирующаяся на расписаниях движения.

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