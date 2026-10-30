Deutsche Bahn розглядає скорочення рейсів заради пунктуальності — Der Spiegel

У Німеччині Deutsche Bahn, за даними Der Spiegel, вивчає, чи зможе скорочення кількості поїздів поліпшити їхню пунктуальність. Для цього компанія доручила незалежній експертній комісії оцінити, який обсяг руху здатна витримати залізнична мережа в її нинішньому стані.

Перевантажена мережа

Членом комісії стане колишній уповноважений федерального уряду з питань залізниці Енак Ферлеманн, який також входить до наглядової ради DB InfraGO — дочірньої структури Deutsche Bahn, відповідальної за залізничну інфраструктуру. Він заявив Tagesspiegel, що через стан колій на них курсує надто багато поїздів.

За словами Ферлеманна, комісія має проаналізувати наявні потужності мережі та запропонувати способи підвищення пунктуальності за меншої інтенсивності руху. Як можливий приклад він назвав маршрут між Берліном і Гамбургом: замість поїзда далекого сполучення кожні 30 хвилин там міг би курсувати один поїзд на годину, але з надійним графіком.

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Показники затримок

У повідомленні Deutsche Bahn для членів транспортного комітету Бундестагу зазначено, що у 2025 році понад 10% поїздів курсували ділянками, завантаженими більш ніж на 115%. За останні десять років затримки через перевантаження мережі зросли на 150%.

У вересні вчасно до пункту призначення прибули лише 52,4% поїздів далекого сполучення. Визначити, скільки поїздів може витримати німецька мережа за її поточного стану, комісії має допомогти швейцарська компанія SMA und Partner AG, що спеціалізується на розкладах руху.

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