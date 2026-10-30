В США министр обороны Пит Хегсет 15 июля 2026 года объявил, что Пентагон начнет проверять военнослужащих-мужчин в возрасте от 30 лет на низкий уровень тестостерона. Об этом сообщает Fortune.

Какие симптомы будут учитывать

Как уточнили в Пентагоне, проверки будут предусматривать оценку симптомов низкого уровня тестостерона. Среди них названы снижение либидо, утрата спонтанных утренних эрекций, эректильная дисфункция, снижение энергии и физической работоспособности, ухудшение концентрации, потеря мышечной массы и подавленное настроение.

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Оценка автора колонки

Материал Fortune является перепечаткой колонки Мэтью Н. Ханны — доцента риторики, политики и культуры Университета Висконсина в Мэдисоне, первоначально опубликованной The Conversation. Автор рассматривает инициативу Хегсета в контексте политической коммуникации администрации Дональда Трампа и использует для ее описания термин «кринж-фашизм». Это оценка автора колонки, а не позиция Пентагона.

Ханна также пишет, что сочетание риторики о гипермаскулинности и военном превосходстве в этой политике, по его мнению, отличается от того, как профессиональные Вооруженные силы США представляли себя при предыдущих администрациях.

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