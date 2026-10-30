Война в Иране принесла нефтяным гигантам США более 130 млрд долларов прибыли

За период с апреля по сентябрь 2026 года более 50 крупных нефтяных и газовых компаний США получили в общей сложности более 130 миллиардов долларов прибыли. Одной из причин такого роста стали высокие цены на топливо на фоне войны с Ираном. В то же время американские водители за восемь месяцев конфликта потратили на бензин и дизель почти 148 миллиардов долларов сверх обычного.

Об этом 30 октября сообщила газета The New York Times, проанализировав финансовую отчетность более 50 крупных американских нефтяных и газовых компаний за второй и третий кварталы 2026 года. По подсчётам издания, с апреля по сентябрь их совокупная прибыль превысила 130 миллиардов долларов. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда компании заработали менее 47 миллиардов долларов.

Нынешние показатели приблизились к уровню 2022 года. Тогда, во втором и третьем кварталах, американские нефтяные компании получили почти 140 миллиардов долларов. Тот период также сопровождался резким подорожанием нефти после полномасштабного вторжения России в Украину.

Почему нефтяные компании получили такую прибыль

Война с Ираном вызвала резкий рост цен на топливо. Это оказалось выгодным для американских компаний, которые занимаются не только добычей нефти и газа, но и переработкой сырья. Высокие цены на бензин и дизельное топливо увеличили доходность этого направления бизнеса. Таким образом, пока американские потребители вынуждены платить больше на автозаправках, энергетические компании получают значительно более высокие доходы. По данным The New York Times, именно рост цен на топливо сделал нефтеперерабатывающий бизнес особенно прибыльным.

Однако финансовая выгода для компаний обернулась дополнительными расходами для обычных американцев. Согласно анализу Лаборатории климатических решений Университета Брауна, за первые восемь месяцев войны с Ираном жители США потратили на бензин и дизельное топливо почти на 148 миллиардов долларов больше. В среднем это около 1130 долларов дополнительных расходов на одно домохозяйство. Больше всего подорожание ощутили на себе водители, которые регулярно пользуются автомобилями и зависят от цен на топливо.

В частности, с 28 февраля розничная цена на бензин в США выросла на 41%, а на дизельное топливо — на 72%. Такой рост напрямую влияет на семейные бюджеты, а также увеличивает расходы бизнеса на перевозку товаров и работу транспорта.

Высокие прибыли нефтяников могут ударить по рейтингам Трампа

На фоне рекордных доходов нефтяных компаний в США усиливается недовольство из-за подорожания топлива. Для американцев это одна из самых ощутимых экономических проблем, ведь цены на бензин влияют на ежедневные расходы миллионов семей. Ситуация также может иметь политические последствия для Дональда Трампа и его сторонников. В ноябре 2026 года в США должны состояться промежуточные выборы в Конгресс. Рост стоимости топлива может стать одним из факторов, которые повлияют на отношение избирателей к республиканцам.

В материале The New York Times обращают внимание на контраст между доходами нефтяного бизнеса и расходами населения. Компании получили десятки миллиардов долларов дополнительной прибыли, тогда как американские домохозяйства потратили почти столько же на подорожание топлива.

Таким образом, война с Ираном стала источником значительных доходов для американских нефтяных компаний, но в то же время усилила финансовое давление на потребителей. И то, как избиратели оценят цены на топливо и экономические последствия войны, может сказаться на результатах ноябрьских выборов в Конгресс. Об этом сообщает The New York Times.

Цены на нефть 30 октября выросли более чем на 2% после инцидентов с танкерами в Ормузском проливе и на фоне опасений инвесторов относительно возможного возобновления военных действий США против Ирана. Как сообщает The National, стоимость нефти марки Brent в 19:32 по времени ОАЭ поднялась на 2,37% — до 117,56 доллара за баррель, а WTI прибавила 2,13% — до 104,17 доллара.

Цены на нефть снизились утром 29 октября после сообщений о дипломатических усилиях США в отношении Ирана. Стоимость нефти марки Brent в 7:48 по времени ОАЭ опустилась до 114,10 доллара за баррель после роста более чем на 1% в ходе предыдущей сессии. Американская нефть WTI торговалась выше 101 доллара за баррель, сообщает The National.

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