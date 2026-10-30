За період із квітня до вересня 2026 року понад 50 великих нафтових і газових компаній США отримали загалом більш як 130 мільярдів доларів прибутку. Однією з причин такого зростання стали високі ціни на пальне на тлі війни з Іраном. Водночас американські водії за вісім місяців конфлікту витратили на бензин і дизель майже 148 мільярдів доларів додатково.

Про це 30 жовтня повідомила газета The New York Times, проаналізувавши фінансову звітність понад 50 великих американських нафтових і газових компаній за другий і третій квартали 2026 року. За підрахунками видання, із квітня до вересня їхній сукупний прибуток перевищив 130 мільярдів доларів. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді компанії заробили менш як 47 мільярдів доларів.

Нинішні показники наблизилися до рівня 2022 року. Тоді, у другому та третьому кварталах, американські нафтові компанії отримали майже 140 мільярдів доларів. Той період також супроводжувався різким подорожчанням нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Чому нафтові компанії отримали такі прибутки

Війна з Іраном спричинила сильне зростання цін на пальне. Це стало вигідним для американських компаній, які займаються не лише видобутком нафти й газу, а й переробкою сировини. Високі ціни на бензин і дизель збільшили прибутковість цього напряму бізнесу. Таким чином, поки американські споживачі змушені платити більше на автозаправках, енергетичні компанії отримують значно вищі доходи. За даними The New York Times, саме зростання цін на пальне зробило нафтопереробний бізнес особливо прибутковим.

Однак фінансова вигода для компаній обернулася додатковими витратами для звичайних американців. За аналізом Лабораторії кліматичних рішень Університету Брауна, за перші вісім місяців війни з Іраном жителі США витратили на бензин і дизель майже на 148 мільярдів доларів більше. У середньому це близько 1130 доларів додаткових витрат на одне домогосподарство. Найбільше подорожчання відчули водії, які регулярно користуються автомобілями та залежать від цін на пальне.

Зокрема, з 28 лютого роздрібна ціна бензину у США зросла на 41%, а дизельного пального — на 72%. Таке зростання безпосередньо впливає на сімейні бюджети, а також збільшує витрати бізнесу на перевезення товарів і роботу транспорту.

Високі прибутки нафтовиків можуть вдарити по рейтингах Трампа

На тлі рекордних заробітків нафтових компаній у США посилюється невдоволення через дорожче пальне. Для американців це одна з найбільш відчутних економічних проблем, адже ціни на бензин впливають на щоденні витрати мільйонів родин. Ситуація також може мати політичні наслідки для Дональда Трампа та його прихильників. У листопаді 2026 року в США мають відбутися проміжні вибори до Конгресу. Зростання вартості пального може стати одним із чинників, які вплинуть на ставлення виборців до республіканців.

У матеріалі The New York Times звертають увагу на контраст між прибутками нафтового бізнесу та витратами населення. Компанії отримали десятки мільярдів доларів додаткового прибутку, тоді як американські домогосподарства витратили майже стільки ж на подорожчання пального.

Отже, війна з Іраном стала джерелом значних прибутків для американських нафтових компаній, але водночас посилила фінансовий тиск на споживачів. І те, як виборці оцінять ціни на пальне та економічні наслідки війни, може позначитися на результатах листопадових виборів до Конгресу. Про це повідомляє The New York Times.

Ціни на нафту 30 жовтня зросли більш ніж на 2% після інцидентів із танкерами в Ормузькій протоці та на тлі побоювань інвесторів щодо можливого відновлення воєнних дій США проти Ірану. Як повідомляє The National, вартість Brent о 19:32 за часом ОАЕ піднялася на 2,37% — до 117,56 долара за барель, а WTI додала 2,13% — до 104,17 долара.

Ціни на нафту знизилися вранці 29 жовтня після повідомлень про дипломатичні зусилля США щодо Ірану. Вартість Brent о 7:48 за часом ОАЕ опустилася до 114,10 долара за барель після зростання більш ніж на 1% під час попередньої сесії. Американська нафта WTI торгувалася вище 101 долара за барель, повідомляє The National.

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