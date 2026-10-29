Після залізничної катастрофи в Іспанії спалахнули протести

У Мадриді понад 1,5 тисячі людей вийшли на протест після масштабної залізничної катастрофи, яка забрала десятки життів. Демонстранти звинуватили владу в недбалості та зажадали відставки міністра транспорту Оскара Пуенте й уряду прем’єр-міністра Педро Санчеса. Акція біля Міністерства транспорту переросла в заворушення, і поліція застосувала сльозогінний газ.

Протести в іспанській столиці спалахнули після зіткнення двох швидкісних поїздів, яке сталося 28 жовтня поблизу населеного пункту Урда в провінції Толедо. Аварія трапилася на залізничній лінії, що з’єднує Мадрид із південним регіоном Андалусія. Станом на 29 жовтня кількість загиблих унаслідок катастрофи зросла до 69. CNN також повідомляло про десятки загиблих. Трагедія викликала обурення серед людей, які вимагають пояснень від влади та відповідальності за те, що сталося.

Близько 1,5 тисячі демонстрантів зібралися біля будівлі Міністерства транспорту Іспанії в Мадриді. Серед учасників акції переважали представники ультраправих рухів. Вони вимагали не лише відставки міністра Оскара Пуенте, а й відходу уряду Педро Санчеса. Мирним протестом акція не обмежилася. Згодом біля міністерства почалися заворушення. За інформацією іспанського телеканалу TVE, поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати натовп. Протистояння тривало до пізнього вечора.

Однією з головних причин обурення стали попередні дані про обставини аварії. За попередніми висновками, один із поїздів отримав дозвіл продовжити рух, хоча світлофор показував червоний сигнал. Якщо ця інформація підтвердиться, це може свідчити про серйозне порушення правил руху. Міністр транспорту Оскар Пуенте визнав, що після збою інформаційної системи було порушено встановлений протокол. Серед можливих причин катастрофи він назвав людську помилку. Водночас остаточні висновки мають зробити після розслідування.

Тепер іспанська влада має встановити, що саме призвело до зіткнення, чому поїзд міг отримати дозвіл на рух за червоного сигналу та чи можна було запобігти трагедії. Аварія вже спричинила не лише людські втрати, а й політичну кризу: частина громадян вимагає від уряду конкретних відповідей і відставок. Про це повідомляє RMF24.

Поблизу Урди, приблизно за 130 кілометрів на південь від Мадрида, внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів підтвердили загибель 69 людей. Як повідомляє Interia, спершу на сайті органу, що розслідує аварію, з'явилися дані про 74 загиблих, однак цю інформацію швидко виправили.

В Іспанії директор FEM Expert Engineering, експерт із конструкцій залізничного транспорту та сертифікації PRM Франсіско Бадеа заявив, що смертельну аварію високошвидкісного потяга не варто пояснювати діями лише однієї людини. У розмові з France 24 він назвав абсурдним припущення, що катастрофа залежала від однієї людської помилки.

У центральній Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів загинули щонайменше 69 людей. Аварія сталася поблизу міста Урда в провінції Толедо, приблизно за 150 кілометрів на південь від Мадрида. Уряд країни оголосив триденну жалобу, а на місці катастрофи продовжують працювати рятувальники, поліція, військові та слідчі.

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