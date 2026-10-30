В Великобритании коллеги министра внутренних дел Шабаны Махмуд выразили недовольство из-за нехватки подробной информации о возможном росте бездомности после предложенных изменений в системе предоставления убежища. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает The Guardian.

По словам собеседников издания, Махмуд неоднократно просили предоставить оценку последствий реформы для бездомности и социальной сплоченности. Часть министров считает, что Министерство внутренних дел может опубликовать больше данных, но не хочет признавать масштаб возможных сбоев.

Риски для местных властей

В недавно опубликованной оценке воздействия реформы Министерство внутренних дел признало риск роста бездомности. В документе отмечается, что сокращение располагаемого дохода из-за механизма возмещения средств может привести к финансовым трудностям или обнищанию отдельных людей. Это, в свою очередь, способно увеличить спрос на услуги для бездомных и поддержку людей, ночующих на улице, а также усилить финансовое давление на местные органы власти.

В то же время союзники Махмуд заявляют, что точный масштаб риска пока невозможно определить, поскольку механизм возмещения еще не разработан окончательно. Они заверяют, что пороги и ставки возмещения должны быть сформированы так, чтобы у людей оставалось достаточно средств на базовые потребности.

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Споры о размещении просителей убежища

Предложенные Махмуд изменения предусматривают отмену статуса постоянного проживания и обязанности государства поддерживать людей, которым в противном случае грозит обнищание. Министры, отвечающие за жилищную политику, опасались, что вывод просителей убежища из отелей может увеличить число людей, ночующих на улице, и помешать правительству достичь цели по сокращению уличной бездомности вдвое к завершению срока полномочий парламента.

Представитель МВД заявил, что политика прошла обычную межведомственную процедуру согласования, а информацию передавали в рамках формального процесса. В ведомстве также подчеркнули, что прекращение использования отелей для просителей убежища не оставит людей без жилья: их планируют переселять в более подходящее жилье. По данным МВД, реформы уже сэкономили налогоплательщикам более 1 млрд фунтов стерлингов после выборов.

Ожидается, что вопрос будут обсуждать на встречах высокопоставленных чиновников в течение ближайших десяти дней. Отдельно министры должны решить, делать ли исключение для работников сектора ухода в планах, усложняющих получение права на постоянное проживание.

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