英国外交大臣沙巴娜·马哈茂德的同僚对拟议庇护制度改革后无家可归现象可能增加一事缺乏详细信息表示不满。《卫报》援引政府消息人士报道了这一情况。

据该报消息人士称，马哈茂德曾多次被要求评估这项改革对无家可归和社会凝聚力的影响。一些大臣认为，内政部可以公布更多数据，但不愿承认潜在混乱的规模。

对地方当局的风险

内政部在近期公布的改革影响评估中承认，无家可归现象增加存在风险。文件指出，由于补偿机制导致可支配收入减少，可能使一些人陷入经济困难或贫困。这反过来可能增加对无家可归者服务以及对露宿街头者支持的需求，并加大地方当局的财政压力。

与此同时，马哈茂德的盟友表示，由于补偿机制尚未最终制定，目前还无法确定风险的确切规模。他们保证，补偿门槛和补偿标准应当制定得让人们保留足够资金满足基本需求。

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围绕庇护申请人安置的争议

马哈茂德提出的改革包括取消永久居留身份，以及取消国家对否则将面临贫困的人提供支持的义务。负责住房政策的大臣担心，将庇护申请人从酒店中迁出可能增加露宿街头的人数，并阻碍政府在本届议会任期结束前将街头无家可归现象减少一半的目标。

内政部发言人表示，该政策已通过常规跨部门协调程序，相关信息也在正式程序中传递。该部门还强调，停止使用酒店安置庇护申请人不会让他们无处居住：计划将他们转移至更合适的住所。内政部数据显示，改革自选举以来已为纳税人节省超过10亿英镑。

预计该问题将在未来十天内的高级官员会议上讨论。此外，大臣们还将决定，是否在使获得永久居留权更加困难的计划中为护理行业工作人员设立例外。

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