W Wielkiej Brytanii współpracownicy minister spraw wewnętrznych Shabany Mahmood wyrazili niezadowolenie z powodu braku szczegółowych informacji o możliwym wzroście bezdomności po proponowanych zmianach w systemie azylowym. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na źródła rządowe.

Według rozmówców gazety Mahmood wielokrotnie proszono o przedstawienie oceny skutków reformy dla bezdomności i spójności społecznej. Część ministrów uważa, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mogłoby opublikować więcej danych, lecz nie chce przyznać skali możliwych zakłóceń.

Ryzyko dla władz lokalnych

W opublikowanej niedawno ocenie skutków reformy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało, że istnieje ryzyko wzrostu bezdomności. W dokumencie wskazano, że zmniejszenie dochodu do dyspozycji w związku z mechanizmem zwrotu środków może prowadzić do trudności finansowych lub ubóstwa poszczególnych osób. To z kolei może zwiększyć zapotrzebowanie na usługi dla osób bezdomnych i wsparcie dla osób śpiących na ulicy, a także nasilić presję finansową na władze lokalne.

Jednocześnie sojusznicy Mahmood twierdzą, że dokładnej skali ryzyka nie można jeszcze określić, ponieważ mechanizm zwrotu środków nie został jeszcze ostatecznie opracowany. Zapewniają, że progi i stawki zwrotu powinny zostać ustalone tak, aby ludzie zachowali wystarczające środki na podstawowe potrzeby.

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Spory dotyczące zakwaterowania osób ubiegających się o azyl

Proponowane przez Mahmood zmiany zakładają zniesienie statusu stałego pobytu oraz obowiązku państwa wspierania osób, którym w przeciwnym razie groziłoby ubóstwo. Ministrowie odpowiedzialni za politykę mieszkaniową obawiali się, że wyprowadzenie osób ubiegających się o azyl z hoteli może zwiększyć liczbę osób śpiących na ulicy i uniemożliwić rządowi osiągnięcie celu, jakim jest zmniejszenie bezdomności ulicznej o połowę do końca kadencji parlamentu.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oświadczył, że polityka przeszła standardową międzyresortową procedurę uzgodnień, a informacje przekazywano w ramach formalnego procesu. Resort podkreślił również, że zakończenie wykorzystywania hoteli dla osób ubiegających się o azyl nie pozostawi ich bez zakwaterowania: planowane jest przeniesienie ich do bardziej odpowiednich miejsc pobytu. Według ministerstwa reformy zaoszczędziły już podatnikom ponad 1 mld funtów szterlingów od wyborów.

Oczekuje się, że kwestia będzie omawiana na spotkaniach wysokich urzędników w ciągu najbliższych dziesięciu dni. Osobno ministrowie mają zdecydować, czy zrobić wyjątek dla pracowników sektora opieki w planach, które utrudniają uzyskanie prawa do stałego pobytu.

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