W Anglii, w Wielkiej Brytanii, wspólny raport regulatorów ocenił działalność środowiskową ośmiu z dziewięciu dużych firm wodociągowych jako niezadowalającą lub wymagającą poprawy. Minister środowiska Angela Eagle wezwała szefów branży do Whitehall po publikacji dokumentu, informuje The Guardian.

Pogorszenie ocen

Raport po raz pierwszy wspólnie przygotowały Agencja Środowiska, Inspekcja Wody Pitnej, Natural Resources Wales oraz regulator Ofwat. Łączna ocena dziewięciu firm wyniosła 16 gwiazdek na możliwych 36, podczas gdy rok wcześniej było to 19 gwiazdek. To najniższy wynik od początku stosowania systemu ocen.

Regulatorzy odnotowali 74 poważne przypadki zanieczyszczeń, które wyrządziły istotne szkody środowisku. To tylko o jeden przypadek mniej niż w poprzednim roku, mimo inwestycji liczonych w miliardach, zakazów przyznawania premii kierownictwu i publicznego oburzenia.

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Incydenty i dalsze działania

Łącznie w 2025 roku w Anglii doszło do 2666 incydentów związanych z zanieczyszczeniami — o 40% więcej niż w 2016 roku. Najwięcej takich przypadków odnotowano w Thames Water. Kolejne pod względem liczby incydentów były Anglian Water, United Utilities, Yorkshire Water i Southern Water.

Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich oświadczyło, że Eagle przygotowuje dalsze kroki i surowsze konsekwencje dla kierownictwa firm o niskich wynikach. Wśród planowanych działań wymieniono ograniczenie wycieków wody, zmniejszenie liczby przypadków zanieczyszczeń oraz zwiększenie zadowolenia klientów. Przepisy, które weszły w życie w ubiegłym roku, blokują premie dla kierownictwa firm z oceną jednej gwiazdki.

Stanowisko branży

Stowarzyszenie branżowe Water UK oświadczyło, że raport odnotował również najniższy w historii poziom wycieków wody oraz pozytywne wyniki w innych wskaźnikach. Jednocześnie stowarzyszenie przyznało, że wyniki środowiskowe części firm są niewystarczające. Według jego danych ponad połowę incydentów w ubiegłym roku spowodowały zatory lub wandalizm, które nie znajdują się pod bezpośrednią kontrolą firm wodociągowych.

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