В Англии, Великобритания, совместный отчет регуляторов оценил экологическую деятельность восьми из девяти крупных водоснабжающих компаний как неудовлетворительную или требующую улучшения. Министр окружающей среды Анджела Игл вызвала руководителей отрасли в Уайтхолл после публикации документа, сообщает The Guardian.

Ухудшение оценок

Отчет впервые совместно подготовили Агентство по охране окружающей среды, Инспекция питьевой воды, Natural Resources Wales и регулятор Ofwat. Совокупная оценка девяти компаний составила 16 звезд из возможных 36, тогда как годом ранее она равнялась 19 звездам. Это самый низкий результат с начала применения системы оценивания.

Регуляторы зафиксировали 74 серьезных случая загрязнения, нанесших существенный вред окружающей среде. Это лишь на один случай меньше, чем в предыдущем году, несмотря на миллиардные инвестиции, запреты на бонусы для руководителей и общественный резонанс.

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Инциденты и дальнейшие меры

Всего в 2025 году в Англии произошло 2666 инцидентов с загрязнением — на 40% больше, чем в 2016 году. Больше всего таких случаев зафиксировали у Thames Water. Далее по количеству инцидентов следовали Anglian Water, United Utilities, Yorkshire Water и Southern Water.

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявило, что Игл готовит дальнейшие шаги и более строгие последствия для руководителей компаний с низкими показателями. Среди запланированных мер назвали сокращение утечек воды, уменьшение количества случаев загрязнения и повышение удовлетворенности клиентов. Правила, вступившие в силу в прошлом году, блокируют бонусы руководителям компаний с однозвездочной оценкой.

Позиция отрасли

Отраслевая ассоциация Water UK заявила, что отчет также зафиксировал самый низкий в истории уровень утечек воды и положительные результаты по другим показателям. В то же время ассоциация признала, что экологические показатели части компаний являются недостаточными. По ее данным, более половины инцидентов в прошлом году были вызваны засорами или вандализмом, которые не находятся под непосредственным контролем водных компаний.

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