在英国英格兰，监管机构的一份联合报告将九家大型供水公司中的八家的环境表现评为不合格或需要改进。文件公布后，环境大臣安吉拉·伊格尔召见了行业高管，据《卫报》报道。

评级下降

该报告首次由环境署、饮用水监察局、威尔士自然资源局和Ofwat监管机构共同编写。九家公司的综合评分为满分36星中的16星，而一年前为19星。这是自评分制度启用以来的最低结果。

监管机构记录了74起造成重大环境损害的严重污染事件。尽管投入了数十亿资金、禁止向高管发放奖金并引发公众关注，这一数字仅比前一年少一起。

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事件及后续措施

2025年，英格兰共发生2666起污染事件，比2016年增加40%。Thames Water记录的此类事件最多。按事件数量计算，其后依次为Anglian Water、United Utilities、Yorkshire Water和Southern Water。

环境、食品和农村事务部表示，伊格尔正在为表现不佳公司的高管制定进一步措施和更严厉的后果。计划中的措施包括减少漏水、降低污染事件数量以及提高客户满意度。去年生效的规定阻止向获得一星评级公司的高管发放奖金。

行业立场

行业协会Water UK表示，该报告还记录了历史最低的漏水水平以及其他指标的积极结果。与此同时，该协会承认，部分公司的环境表现不足。该协会称，去年超过一半的事件是由堵塞或蓄意破坏造成的，这些因素不在水务公司的直接控制范围内。

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