Pentagon wnioskuje o 1,5 bln dolarów na 2027 rok — The Rio Times

W Stanach Zjednoczonych Pentagon wnioskuje o przyznanie 1,5 bln dolarów na rok fiskalny 2027. Według The Rio Times, 350 mld dolarów w ramach tego wniosku zależy od głosowania według linii partyjnej.

Łączna kwota wniosku

Publikacja określa 1,5 bln dolarów jako łączną kwotę wniosku na rok fiskalny 2027. Zatem kwota 350 mld dolarów jest częścią tego całkowitego wniosku, a nie osobno wskazanym pełnym budżetem.

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Izba Reprezentantów USA poparła obecnie plan budżetowy, który przewiduje jedynie 60 mld dolarów. Decyzję w sprawie pełnego wniosku o finansowanie ma podjąć Kongres USA.

Finansowanie na poziomie z poprzedniego roku

Dopóki Kongres nie podejmie decyzji, amerykańskie wojsko działa przy poziomie finansowania z ubiegłego roku. Materiał dotyczy całkowitego wniosku Pentagonu, głosowania nad częścią środków oraz stanowiska Izby Reprezentantów w sprawie planu budżetowego.

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