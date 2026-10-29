Пентагон просить $1,5 трлн на 2027 рік — The Rio Times

У США Пентагон просить виділити 1,5 трлн доларів на 2027 фінансовий рік. За даними The Rio Times, 350 млрд доларів у межах цього запиту залежать від голосування за партійною лінією.

Загальний обсяг запиту

Видання називає 1,5 трлн доларів загальним обсягом запиту на 2027 фінансовий рік. Отже, сума в 350 млрд доларів є частиною цього загального запиту, а не окремо названим повним бюджетом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Палата представників США наразі підтримала бюджетний план, що передбачає лише 60 млрд доларів. Рішення щодо повного запиту на фінансування має ухвалити Конгрес США.

Фінансування за попереднім рівнем

Поки Конгрес не ухвалив рішення, американські військові працюють за торішнім рівнем фінансування. У матеріалі йдеться про загальний запит Пентагону, голосування щодо частини коштів і позицію Палати представників щодо бюджетного плану.

Читай нас у