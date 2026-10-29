Пентагон запрашивает $1,5 трлн на 2027 год — The Rio Times

В США Пентагон запрашивает выделение $1,5 трлн на 2027 финансовый год. По данным The Rio Times, $350 млрд в рамках этого запроса зависят от голосования по партийной линии.

Общий объем запроса

Издание называет $1,5 трлн общим объемом запроса на 2027 финансовый год. Следовательно, сумма в $350 млрд является частью этого общего запроса, а не отдельно указанным полным бюджетом.

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Палата представителей США в настоящее время поддержала бюджетный план, предусматривающий лишь $60 млрд. Решение по полному запросу на финансирование должен принять Конгресс США.

Финансирование на уровне прошлого года

Пока Конгресс не принял решение, американские военные работают при уровне финансирования прошлого года. В материале говорится об общем запросе Пентагона, голосовании по части средств и позиции Палаты представителей относительно бюджетного плана.

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