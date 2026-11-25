75. jubileuszowy konkurs piękności „Miss Świata”, który w tym roku odbył się w Portoryko, znalazł się w centrum szeregu skandali. Wśród głównych kontrowersji znalazły się bojkoty, pozwy sądowe i spory finansowe. 1. Nieobecność sześciu krajów Azji Południowo-Wschodniej Jednym z najczęściej omawianych incydentów był brak reprezentantek aż sześciu krajów Azji Południowo-Wschodniej — Tajlandii, Indonezji, Wietnamu, Malezji, Singapuru i Laosu. Przyczyną był konflikt umowny między Miss Universe Organization a tajskim biznesmenem Nawatem Itzaragrisilem, który zajmuje się organizacją krajowych konkursów kwalifikacyjnych w tych krajach. Spór dotyczył praw do krajowych franczyz oraz uprawnień do wyznaczania organizatorów. W rezultacie reprezentantki sześciu państw nie mogły wziąć udziału w jubileuszowym konkursie.

2. Protest „Miss Francji”

W maju organizatorzy krajowego konkursu „Miss Francji” wycofali swoją reprezentantkę w geście protestu przeciwko problemom, które towarzyszyły poprzedniej edycji konkursu, w szczególności skandalowi związanemu z fałszowaniem głosów w sprawie zwycięstwa Fatimy Bosch.

Następnie Miss Universe Organization powołała specjalną komisję selekcyjną, która wyznaczyła nową reprezentantkę Francji, która ostatecznie przyjechała do Portoryko, aby wziąć udział w finale.

3. Problemy z wizami amerykańskimi

Reprezentantki Nepalu oraz pięciu krajów afrykańskich: Angoli, Republiki Konga, Sudanu Południowego, Zambii i Zimbabwe – zostały zmuszone do rezygnacji z udziału z powodu problemów z uzyskaniem wiz amerykańskich.

4. Nieudany pokaz na plaży

Szczególne oburzenie wywołała nieoficjalna impreza „Beauty on the Beach”. Podczas pokazu uczestniczki miały defilować po piaszczystej powierzchni w wysokich obcasach, przez co potykały się i traciły równowagę. Wydarzenie spotkało się z krytyką ze względu na niedostateczną organizację i nieodpowiednie warunki do przeprowadzenia pokazu.

5. Brak przejrzystości w ocenie

Przed finałem organizatorzy nie ogłosili składu jury, co wywołało niezadowolenie fanów konkursu. Niejasne pozostawały również kryteria oceny, zasady przyznawania punktów oraz mechanizmy weryfikacji wyników. Wcześniej do tego procesu angażowano niezależnych audytorów, jednak tym razem ich udział nie był widoczny.

CNN poinformowało, że organizacja Miss Universe Organization nie udzieliła odpowiedzi na zapytanie dotyczące procedury oceny przed finałem.

6. Pozew sądowy „Miss Jamajki”

Jeden z najpoważniejszych skandali dotyczy byłej reprezentantki Jamajki, Gabriel Henry, która we wrześniu 2026 roku złożyła pozew przeciwko Miss Universe Organization oraz powiązanym z nią firmom.

Incydent, który stał się przyczyną pozwu, miał miejsce 19 listopada 2025 roku podczas eliminacji konkursu w Bangkoku, kiedy to podczas defilady w sukni wieczorowej Henry spadła ze sceny z wysokości około półtora metra przez niezabezpieczony otwór w konstrukcji scenicznej. Według uczestniczki otwór nie był odpowiednio oznaczony, a oświetlenie utrudniało widoczność. W wyniku upadku straciła przytomność i doznała poważnych urazów głowy, w tym krwotoków śródczaszkowych.

Henry przebywała w szpitalu od 19 listopada do 10 grudnia 2025 roku i, jak twierdzi, urazy miały poważne konsekwencje dla jej życia zawodowego, w szczególności nie mogła powrócić do stażu medycznego na specjalności okulistyki i wymaga dalszego leczenia oraz rehabilitacji. W pozwie wskazano na niedbalstwo organizatorów, niewłaściwe zapewnienie bezpieczeństwa na scenie oraz niewystarczającą kontrolę nad personelem.

Z kolei Miss Universe Organization oświadczyła, że w momencie pojawienia się doniesień o pozwie nie otrzymała żadnych oficjalnych dokumentów. Organizacja podkreśliła również, że odpowiedzialność za przygotowanie sceny i bezpieczeństwo imprezy spoczywała na lokalnych organizatorach. Jednocześnie przedstawiciele organizacji oświadczyli, że pokryli koszty leczenia Henry'ego w Tajlandii oraz dalszej opieki medycznej na Jamajce. W związku z tym postępowanie sądowe nadal trwa.

7. Wewnętrzna walka o kontrolę

Za kulisami konkursu wybuchł również konflikt korporacyjny między dwiema strukturami — MU East i MU West, które dzielą między sobą kontrolę nad organizacją. Z jednej strony stoi tajska bizneswoman Ann Jakradjutatip, założycielka JKN Global Group, a z drugiej – meksykański biznesmen Raúl Rocha Cantu.

Między stronami doszło do sporów dotyczących zarządzania organizacją, decyzji finansowych oraz uprawnień przedstawicieli. Nawat Itzaragrisil twierdzi, że faktycznie kieruje MU East, jednak jego uprawnienia są kwestionowane przez przedstawicieli bloku zachodniego.

Nawiasem mówiąc, to właśnie Itzaragrisil wywołał w zeszłym roku masowe odejście uczestniczek, publicznie krytykując przyszłą zwyciężczynię Fatimę Bosch z Meksyku w obecności innych konkursantek.

8. Problemy finansowe i prawne

Ann Jakradjutathip — jedna z głównych właścicielek konkursu „Miss Universe” oraz założycielka tajskiej firmy JKN Global Group. Jej firma boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi i przechodzi proces restrukturyzacji zadłużenia. Ponadto w Tajlandii została skazana zaocznie na dwa lata pozbawienia wolności w sprawie oszustwa związanego z obligacjami korporacyjnymi o wartości 30 milionów bahtów.

Z powodu problemów finansowych JKN pojawiły się pytania dotyczące tego, na ile stabilna jest pozycja tej firmy w strukturze własnościowej konkursu.