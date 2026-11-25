Amerykański magazyn „Time” opublikował coroczny wybór 100 najlepszych zdjęć roku, poświęcony wojnom, klęskom żywiołowym, protestom, sportowi oraz życiu codziennemu w różnych krajach. Na liście prac wybranych przez redakcję znalazło się sześć zdjęć wykonanych na Ukrainie.

Redaktor naczelny magazynu Karl Wick zaznaczył, że podstawę zestawienia stanowią dokumentalne ujęcia wydarzeń wykonane przez fotoreporterów bezpośrednio na miejscu — w szczególności zdjęcia pożarów lasów, protestów w Paryżu czy wydarzeń podczas obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Według niego, nawet jeśli takie zdjęcia wydają się być efektami specjalnymi, odzwierciedlają one prawdziwą rzeczywistość.

W zestawieniu 100 najlepszych zdjęć magazynu „Time” znalazło się lipcowe ujęcie Konstantina Liberowa dla agencji Getty Images, wykonane na obrzeżach Odessy. Fotograf uchwycił ludzi na plaży, za którymi unosi się dym z pożaru spowodowanego rosyjskim atakiem rakietowym.

W lutym Marilise Vigne sfotografowała próbę spektaklu „Eneida” w kijowskim Teatrze Weteranów z udziałem Jegora Babenka — żołnierza, który odniósł rany podczas ostrzału obwodu mykolaivskiego w marcu 2022 roku, a obecnie pracuje jako psycholog w ośrodku rehabilitacyjnym i występuje na scenie.

Marcowe zdjęcie Gerda Ludwiga zostało wykonane w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Na zdjęciu uchwycono pracownika elektrowni w składowisku zużytego paliwa jądrowego SVYAP-1, zbudowanym w czasach radzieckich.

W maju fotograf Siergiej Korowajny uwiecznił skutki rosyjskiego ataku na Kijów. Na jego zdjęciu kobieta idzie ulicą w dymie unoszącym się z pożarów na targu spożywczym i w centrum handlowym.

We wrześniu Johanna Maria Fritz sfotografowała dla gazety „The New York Times” spotkanie Alony Wasylec i Weroniki Owczarowej w kijowskim szpitalu dziecięcym „Okhmatdit”. Dziewczynki odniosły rany podczas uderzenia rosyjskiej bomby kierowanej w Sumy.

Październikowe zdjęcie Mauricio Limy dla „The New York Times” zostało wykonane w Charkowie. Na zdjęciu żołnierze i ratownicy niosą do karetki mężczyznę, którego wydobyto spod gruzów jego mieszkania po uderzeniu rakiety.

Źródło: magazyn Time.

Zdjęcie ukraińskiej rodziny z Poltawy znalazło się w rankingu najlepszych zdjęć roku magazynu National Geographic.

Amerykański dziennik „The New York Times” zaprezentował wybór najważniejszych zdjęć roku 2025. Podobnie jak co roku redakcja skupiła się na wydarzeniach, które wyznaczały globalną agendę. Wojna na Ukrainie stała się jednym z głównych tematów – dzięki emocjonującym, surowym i szczerym ujęciom wykonanym przez fotografów bezpośrednio na miejscu wydarzeń.

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