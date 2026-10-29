W roku fiskalnym 2026 Marynarka Wojenna USA odnotowała największą od dziesięciu lat liczbę nieplanowanych katastrofalnych zdarzeń z udziałem samolotów i okrętów. Jak informuje Defense News, Dowództwo Bezpieczeństwa Marynarki Wojennej opublikowało dane o 16 incydentach lotniczych klasy A i 11 incydentach klasy A na okrętach.

Kryteria incydentów klasy A

Marynarka Wojenna USA zalicza do takich incydentów przypadki, które spowodowały szkody o wartości co najmniej 2,5 mln dolarów lub zniszczenie samolotu, a także zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym lub z osobami trwale całkowicie niezdolnymi do pracy.

Statystyki objęły kilka przypadków na Bliskim Wschodzie podczas wojny z Iranem. 1 lipca członek załogi Marynarki Wojennej USA zaginął po awaryjnym lądowaniu śmigłowca MH-60S Sea Hawk na Morzu Arabskim. Śmigłowiec był przydzielony do lotniskowca USS George H.W. Bush. Później marynarza uznano za zmarłego, a pozostałych trzech członków załogi uratowano. Marynarka oświadczyła, że incydent nie był związany z działaniami bojowymi, a jego przyczyna jest badana.

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Pożar na lotniskowcu i incydent podczas lądowania

12 marca na lotniskowcu USS Gerald R. Ford, który działał na Morzu Czerwonym, doszło do niebojowego pożaru w głównej pralni. Trzech marynarzy odniosło obrażenia, jednego z nich ewakuowano w celu udzielenia pomocy medycznej. Gaszenie trwało ponad 30 godzin, a uszkodzenia dotknęły miejsc zakwaterowania ponad 600 marynarzy, przez co wielu z nich musiało spać na podłodze i stołach. Okręt na kilka dni opuścił rejon operacji w celu przeprowadzenia konserwacji w chorwackim Splicie.

28 września u wybrzeży Wirginii dwóch pilotów katapultowało się podczas lądowania samolotu E/A-18G Growler na lotniskowcu USS Dwight D. Eisenhower z powodu usterki systemu hamującego. Obrażenia odniosło sześciu marynarzy i dwóch lotników. Osobno, 1 lipca, podczas lotu szkoleniowego nad bazą lotniczą Marynarki Wojennej USA w Nevadzie zapalił się lewy silnik myśliwca F/A-18F Super Hornet, jednak załoga bezpiecznie wylądowała samolotem i nie odniosła obrażeń.

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