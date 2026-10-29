Prezydent USA Donald Trump wezwał do usunięcia z karty wyborczej w wyborach do Senatu na Alasce kandydatki Partii Demokratycznej Mary Peltoli oraz Dana J. Sullivana. Oświadczył również, że powinni oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, informuje Anadolu Agency.

Wypowiedzi Trumpa

Przed wyjazdem na wiec w Ohio Trump twierdził, że Peltola i Dan J. Sullivan mieli rzekomo uczestniczyć w próbie wprowadzenia wyborców w błąd co do tożsamości urzędującego republikańskiego senatora Dana S. Sullivana. Dan J. Sullivan ma takie samo imię i nazwisko jak urzędujący senator, choć ich inicjały drugiego imienia są różne.

Trump oświadczył, że pojawienie się na karcie wyborczej kolejnego kandydata o nazwisku Dan Sullivan było rzekomo częścią schematu zorganizowanego przez demokratów. Wezwał również Peltolę do wycofania się z wyścigu. W poście na platformie Truth Social prezydent powtórzył swoje oskarżenia wobec demokratów z Alaski i nazwał sytuację „oszustwem wyborczym na najwyższym poziomie”.

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Pozew Departamentu Sprawiedliwości

W ubiegłym tygodniu Departament Sprawiedliwości USA złożył pozew, dążąc w określonych okolicznościach do niedopuszczenia do certyfikacji wyników wyborów do Senatu na Alasce, jeśli urzędujący senator Dan S. Sullivan przegra. Spór sądowy dotyczy kandydatury Dana J. Sullivana.

Administracja USA twierdzi, że jego udział w wyborach może wprowadzić wyborców w błąd i wpłynąć na wynik wyścigu.

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