塞浦路斯政府将保留针对育有三名或以上子女家庭发放儿童补贴的收入标准。尽管议员和社会组织呼吁取消这些限制，当局仍在议会劳工委员会会议上表明了这一立场，据《塞浦路斯邮报》报道。

对法案的批评

委员会主席、Akel党议员约尔戈斯·库库马斯批评政府拒绝支持对儿童补贴法案提出的修正案。他表示，文件所规定的改进措施不符合现代家庭的需求，单亲父母从中获得的益处也很有限。

库库马斯还表示，总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯没有兑现其竞选承诺，即加强对单亲父母的支持，并取消针对多子女家庭的收入和财产标准，其中包括有受抚养学生的家庭。他说，拟议的补贴增加幅度对一类领取者而言为每年60欧元，即每名儿童每月5欧元；对另一类领取者而言为每年27欧元，即每月不足2.50欧元。

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扩大支持的建议

Diko党议员安德烈亚斯·阿波斯托卢称，该法案是通过儿童补贴和托儿所补贴，将财政支持扩大至数千个额外家庭的一步。同时，他强调有必要增加该计划的预算并提高收入门槛，尤其是针对子女更多的家庭。

阿波斯托卢认为，应取消或大幅提高针对多子女家庭的收入标准，并且在确定补贴资格时，应继续将大学生视为受抚养子女。他还表示，社会福利副部正式支持了他的提议，即允许从国外返回的塞浦路斯家庭在回国后的第一天起申请儿童补贴。

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