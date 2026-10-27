Na Cyprze rząd utrzyma kryteria dochodowe przy przyznawaniu świadczeń na dzieci rodzinom z trojgiem lub większą liczbą dzieci. Stanowisko władz przedstawiono na posiedzeniu parlamentarnej komisji pracy, mimo apeli posłów i organizacji społecznych o zniesienie tych ograniczeń, informuje Cyprus Mail.

Krytyka projektu ustawy

Przewodniczący komisji i poseł Akel Jorgos Kukumas skrytykował odmowę rządu poparcia proponowanych zmian w projekcie ustawy o świadczeniach na dzieci. Jego zdaniem przewidziane w dokumencie ulepszenia nie odpowiadają potrzebom współczesnych rodzin, a samotni rodzice odniosą z nich niewielkie korzyści.

Kukumas oświadczył również, że prezydent Nikos Christodoulides nie spełnił swoich obietnic wyborczych dotyczących wzmocnienia wsparcia dla samotnych rodziców oraz zniesienia kryteriów dochodowych i majątkowych dla rodzin wielodzietnych, w tym tych, w których są studenci pozostający na utrzymaniu. Według niego proponowana podwyżka świadczeń wyniesie 60 euro rocznie, czyli 5 euro miesięcznie na dziecko, dla jednej kategorii odbiorców oraz 27 euro rocznie, a więc mniej niż 2,50 euro miesięcznie, dla innej.

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Propozycje rozszerzenia wsparcia

Poseł Diko Andreas Apostolou nazwał projekt ustawy krokiem w kierunku objęcia wsparciem finansowym kilku tysięcy dodatkowych rodzin poprzez świadczenia na dzieci i dotacje na żłobki. Jednocześnie podkreślił potrzebę zwiększenia budżetu programu i podniesienia progów dochodowych, szczególnie dla rodzin z większą liczbą dzieci.

Apostolou uważa, że kryteria dochodowe dla rodzin wielodzietnych należy znieść albo istotnie podwyższyć, a studentów uniwersytetów należy nadal uwzględniać jako dzieci pozostające na utrzymaniu przy ustalaniu prawa do świadczeń. Poinformował również, że wiceministerstwo opieki społecznej formalnie poparło jego propozycję, aby cypryjskie rodziny wracające z zagranicy mogły składać wnioski o świadczenia na dzieci od pierwszego dnia po powrocie.

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