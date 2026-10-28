Słowacja dwa miesiące przed planowanym terminem samodzielnie przejęła całodobową ochronę swojej przestrzeni powietrznej. Słowackie myśliwce F-16 i niezbędne jednostki radarowe dołączyły do systemu obrony powietrznej NATO NATINADS, informuje Interia.

Ochrona przestrzeni powietrznej

Prezydent Słowacji Peter Pellegrini nazwał samodzielne zapewnienie ochrony nieba ważnym etapem dla kraju. Jak zaznaczył, było to wynikiem wspólnych wysiłków, zaangażowania i determinacji, aby wzmacniać bezpieczeństwo narodowe i zbiorowe.

Minister obrony Słowacji Robert Kaliňák powiedział dziennikarzom, że kontrolę nad przestrzenią powietrzną kraju przejęto około godziny 10:00. Według niego F-16 i jednostki radarowe już zapewniają pełną całodobową ochronę słowackiej przestrzeni powietrznej.

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Ministerstwo Obrony kraju oświadczyło, że odtąd myśliwce F-16 pełnią całodobowy dyżur w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO.

Pomoc sojuszników dobiegła końca

Przez kilka lat słowackiego nieba strzegli sojusznicy z Polski, Czech i Węgier. Z takiego wsparcia skorzystano po wycofaniu ze służby myśliwców MiG-29.

Słowacja zamówiła 14 amerykańskich myśliwców F-16, z których 10 dotarło już do kraju. Na pozostałych samolotach słowaccy piloci odbywają szkolenie w USA. Pellegrini podziękował również sojusznikom z NATO za wsparcie w ochronie przestrzeni powietrznej.

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