Словакия на два месяца раньше запланированного срока самостоятельно взяла на себя круглосуточную защиту своего воздушного пространства. Словацкие истребители F-16 и необходимые радиолокационные подразделения присоединились к системе противовоздушной обороны НАТО NATINADS, сообщает Interia.

Защита воздушного пространства

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал самостоятельное обеспечение защиты неба важным этапом для страны. По его словам, это стало результатом совместных усилий, вовлеченности и решимости укреплять национальную и коллективную безопасность.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил журналистам, что контроль над воздушным пространством страны был взят примерно в 10:00. По его словам, F-16 и радиолокационные подразделения уже обеспечивают полную круглосуточную защиту воздушного пространства Словакии.

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Министерство обороны страны заявило, что отныне истребители F-16 несут круглосуточное дежурство в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Помощь союзников завершилась

В течение нескольких лет словацкое небо охраняли союзники из Польши, Чехии и Венгрии. К такой поддержке прибегли после вывода из эксплуатации истребителей МиГ-29.

Словакия заказала 14 американских истребителей F-16, из которых в страну уже поступили 10. На оставшихся самолетах словацкие пилоты проходят обучение в США. Пеллегрини также поблагодарил союзников по НАТО за поддержку в защите воздушного пространства.

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