Unia Europejska, USA, Wielka Brytania, Japonia i inni sojusznicy 28 października ponowili żądanie, aby Korea Północna zrezygnowała z programów rozwoju broni jądrowej i pocisków balistycznych. Państwa wezwały również wszystkie państwa członkowskie ONZ do pełnego wdrażania sankcji związanych z KRLD, informuje Anadolu Agency.

Wspólne stanowisko sojuszników

W oświadczeniu UE, USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Niderlandy, Japonia, Australia, Nowa Zelandia i Korea Południowa potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz pełnej, weryfikowalnej i nieodwracalnej denuklearyzacji KRLD.

Sygnatariusze zadeklarowali również poparcie dla wdrażania wszystkich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczących Korei Północnej. Osobno zwrócili się do wszystkich państw członkowskich ONZ, w szczególności stałych członków Rady Bezpieczeństwa, z apelem o pełne wykonanie tych decyzji.

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Sankcje wobec KRLD

W oświadczeniu zaznaczono, że UE, Australia i USA w październiku nałożyły sankcje wymierzone w wykorzystywanie przez KRLD pracowników za granicą, jej szkodliwą działalność cybernetyczną oraz osoby zaangażowane w nielegalną współpracę Korei Północnej z Rosją.

Zgodnie z oświadczeniem ograniczenia te mają uniemożliwić KRLD wspieranie nielegalnego rozwoju broni masowego rażenia i pocisków balistycznych, a także przeciwdziałać nielegalnej współpracy wojskowej KRLD z Rosją. Decyzje sankcyjne opierają się na szczegółowych raportach Wielostronnego Zespołu Monitorującego Sankcje, który śledzi nieprzestrzeganie przez Koreę Północną rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

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