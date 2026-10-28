Европейский Союз, США, Великобритания, Япония и другие союзники 28 октября вновь потребовали от Северной Кореи отказаться от программ создания ядерного оружия и баллистических ракет. Страны также призвали все государства-члены ООН полностью выполнять санкции, связанные с КНДР, сообщает Anadolu Agency.

Совместная позиция союзников

В заявлении ЕС, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея подтвердили приверженность полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации КНДР.

Подписанты также заявили о поддержке выполнения всех резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Отдельно они обратились ко всем государствам-членам ООН, в частности к постоянным членам Совета Безопасности, с призывом полностью выполнять эти решения.

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Санкции против КНДР

В заявлении отмечается, что ЕС, Австралия и США в октябре ввели санкции против использования КНДР работников за рубежом, ее вредоносной киберактивности и лиц, причастных к незаконному сотрудничеству Северной Кореи с Россией.

Согласно заявлению, эти ограничения призваны помешать КНДР поддерживать незаконную разработку оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также противодействовать незаконному военному сотрудничеству КНДР с Россией. Санкционные решения основаны на подробных отчетах Многосторонней группы по мониторингу санкций, которая отслеживает несоблюдение Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН.

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