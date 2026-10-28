Federalna ława przysięgłych w Bostonie w stanie Massachusetts uznała 55-letniego obywatela USA pochodzenia rwandyjskiego, Erica Nshimiyego, za winnego czterech zarzutów krzywoprzysięstwa i jednego zarzutu utrudniania wymiaru sprawiedliwości, informuje Al Jazeera.

Zeznania w sprawie Teganyi

Według oskarżenia Nshimiye skłamał podczas procesu z 2019 roku w sprawie Jeana Leonarda Teganyi, swojego byłego współlokatora z uniwersytetu medycznego. Teganya został później skazany za pomocnictwo w popełnieniu ludobójstwa. Nshimiye twierdził wówczas, że ani on, ani Teganya nie uczestniczyli w zabójstwach i gwałtach na Tutsich w Butare, gdzie studiowali.

W 2024 roku śledczy z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA zatrzymali Nshimiyego w jego domu w stanie Ohio. Według oskarżenia skłamał on również podczas rozmowy z nimi o swoim pobycie w Rwandzie w okresie ludobójstwa. Nshimiye przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych kilka lat po aktach przemocy i uzyskał obywatelstwo amerykańskie w 2009 roku.

Początkowo postawiono mu również zarzut oszustwa związanego z dokumentami imigracyjnymi, ponieważ według prokuratorów zaprzeczał on przed urzędnikami imigracyjnymi swojemu udziałowi w ludobójstwie. Prokuratura wycofała ten zarzut przed rozpoczęciem procesu.

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Stanowiska stron

Świadkowie z Rwandy powiedzieli przysięgłym, że pamiętają udział Nshimiyego w zabójstwach i innej przemocy wobec Tutsich w Butare w 1994 roku. Inni świadkowie twierdzili, że należał on do prohutuskiego Narodowego Ruchu Rewolucyjnego na rzecz Rozwoju oraz paramilitarnej grupy Interahamwe.

Obrona utrzymywała, że Nshimiye nie był objęty krajowymi ani międzynarodowymi procesami po ludobójstwie, w tym postępowaniami przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Rwandy i w systemie sprawiedliwości gacaca. Adwokaci wskazywali również na sprzeczności w zeznaniach naocznych świadków i przedstawili zeznania osób, które mówiły, że Nshimiye przebywał w Kigali i innych częściach kraju.

Wniosek o zwolnienie

Po ogłoszeniu wyroku adwokaci Nshimiyego poprosili sąd o zaliczenie na poczet ewentualnej kary dwóch i pół roku, które spędził już w areszcie. Oświadczyli, że okres ten przekracza zwykłą karę za przestępstwa, za które został uznany za winnego, i wnieśli o zwolnienie oskarżonego.

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