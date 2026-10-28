据半岛电视台报道，美国马萨诸塞州波士顿的联邦陪审团裁定55岁的卢旺达裔美国公民埃里克·恩希米耶犯有四项伪证罪和一项妨碍司法公正罪。

泰甘亚案中的证词

检方称，恩希米耶在2019年针对让·莱昂纳德·泰甘亚的审判中作伪证。泰甘亚是他在医科大学时的前室友，后来因协助实施种族灭绝而被定罪。恩希米耶当时称，他和泰甘亚均未参与在两人就读地布塔雷发生的针对图西人的杀戮和强奸。

2024年，美国国土安全部调查人员在俄亥俄州的家中拘留了恩希米耶。检方称，在谈及其种族灭绝期间在卢旺达逗留的情况时，他也向调查人员撒了谎。恩希米耶在暴力事件发生数年后移居美国，并于2009年获得美国国籍。

最初，他还被指控犯有移民文件欺诈罪，因为检察官称，他曾向移民官员否认参与种族灭绝。检方在审判开始前撤回了这项指控。

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双方立场

来自卢旺达的证人告诉陪审团，他们记得恩希米耶参与了1994年在布塔雷针对图西人的杀戮及其他暴力行为。其他证人称，他属于亲胡图族的全国革命发展运动和“因特拉哈姆韦”准军事组织。

辩方坚持认为，恩希米耶在种族灭绝后并非国内和国际审判的涉案人员，其中包括卢旺达问题国际刑事法庭和加查查司法体系。律师还指出目击者证词存在矛盾，并提供了证人的证言，这些人称恩希米耶当时在基加利及该国其他地区。

释放申请

判决公布后，恩希米耶的律师请求法院将他已被羁押的两年半时间折抵可能判处的刑期。他们表示，这一期限超过了其被判有罪罪行通常适用的刑罚，并请求释放被告。

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