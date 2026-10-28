Федеральные присяжные в Бостоне, штат Массачусетс, признали 55-летнего гражданина США руандийского происхождения Эрика Ншимийе виновным по четырём эпизодам лжесвидетельства и одному эпизоду воспрепятствования правосудию, сообщает Al Jazeera.

Показания по делу Теганьи

По данным обвинения, Ншимийе солгал во время процесса 2019 года по делу Жана Леонарда Теганьи — своего бывшего соседа по комнате в медицинском университете. Позднее Теганью осудили за содействие совершению геноцида. Тогда Ншимийе заявлял, что ни он, ни Теганья не участвовали в убийствах и изнасилованиях тутси в Бутаре, где они учились.

В 2024 году следователи Министерства внутренней безопасности США задержали Ншимийе в его доме в штате Огайо. По версии обвинения, он также солгал им во время разговора о своём пребывании в Руанде в период геноцида. Ншимийе переехал в США через несколько лет после насилия и получил американское гражданство в 2009 году.

Первоначально ему также вменяли мошенничество с иммиграционными документами, поскольку, по данным прокуроров, он отрицал причастность к геноциду перед иммиграционными чиновниками. Прокуратура отозвала это обвинение до начала судебного процесса.

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Позиции сторон

Свидетели из Руанды заявили присяжным, что помнят участие Ншимийе в убийствах и другом насилии против тутси в Бутаре в 1994 году. Другие свидетели утверждали, что он принадлежал к прохутускому Национальному революционному движению за развитие и военизированной группировке «Интерахамве».

Защита настаивала, что Ншимийе не был фигурантом национальных и международных судебных процессов после геноцида, в частности Международного уголовного трибунала по Руанде и системы правосудия гачача. Адвокаты также указывали на противоречия в показаниях очевидцев и приводили свидетельства людей, говоривших, что Ншимийе находился в Кигали и других частях страны.

Ходатайство об освобождении

После оглашения вердикта адвокаты Ншимийе попросили суд зачесть в счёт возможного наказания два с половиной года, которые он уже провёл под стражей. Они заявили, что этот срок превышает обычное наказание за преступления, по которым его признали виновным, и просили освободить подсудимого.

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