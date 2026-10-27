На Кипре правительство сохранит критерии дохода для назначения пособий на детей семьям с тремя или более детьми. Такую позицию власти озвучили на заседании парламентского комитета по труду, несмотря на призывы депутатов и общественных организаций отменить эти ограничения, сообщает Cyprus Mail.

Критика законопроекта

Председатель комитета и депутат от Akel Йоргос Кукумас раскритиковал отказ правительства поддержать предложенные изменения в законопроект о пособиях на детей. По его словам, предусмотренные документом улучшения не соответствуют потребностям современных семей, а одинокие родители получат от них незначительную пользу.

Кукумас также заявил, что президент Никос Христодулидис не выполнил предвыборные обещания усилить поддержку одиноких родителей и отменить критерии дохода и имущества для многодетных семей, в том числе тех, в которых есть студенты-иждивенцы. По его словам, предлагаемое увеличение выплат составит 60 евро в год, или 5 евро в месяц на ребенка, для одной категории получателей и 27 евро в год, то есть менее 2,50 евро в месяц, для другой.

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Предложения по расширению поддержки

Депутат от Diko Андреас Апостолу назвал законопроект шагом к распространению финансовой поддержки на несколько тысяч дополнительных семей через детские пособия и субсидии на ясли. В то же время он подчеркнул необходимость увеличить бюджет программы и повысить пороги дохода, особенно для семей с большим числом детей.

Апостолу считает, что критерии дохода для многодетных семей следует отменить или существенно повысить, а студентов университетов необходимо и далее учитывать как детей-иждивенцев при определении права на пособие. Он также сообщил, что заместительство по вопросам социального обеспечения формально поддержало его предложение разрешить кипрским семьям, возвращающимся из-за границы, подавать заявления на детские пособия с первого дня после возвращения.

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