W USA CNN, MS NOW i Politico złożyły zmieniony pozew, domagając się pełnego dostępu do pracy w prezydenckiej puli prasowej Białego Domu oraz na pokładzie Air Force One. Wcześniej sąd federalny nakazał Białemu Domowi przywrócenie dziennikarzom tych mediów znacznej części dostępu, jednak orzeczenie to nie wymagało przywrócenia im dostępu do Gabinetu Owalnego i Air Force One. Poinformowało o tym CNBC.

Ograniczenia dla puli prasowej

Zmieniony pozew dotyczy ograniczeń, które, jak twierdzą powodowie, pozostały w mocy po orzeczeniu sądu. Media twierdzą, że Biały Dom nie pozwala im wykonywać funkcji członków puli prasowej, które pełniły przez lata.

Członkowie puli prasowej przekazują innym redakcjom informacje i zdjęcia uzyskane podczas relacjonowania działalności prezydenta w miejscach o ograniczonej liczbie miejsc dla dziennikarzy. Takie pule są organizowane codziennie w celu relacjonowania działań prezydenta, w tym podczas podróży i na pokładzie Air Force One.

Zgodnie z pozwem po ogłoszeniu zakazu 18 września Biały Dom wielokrotnie uniemożliwiał CNN wykonywanie obowiązków głównej telewizyjnej puli na pokładzie Air Force One. MS NOW od tego czasu nie uczestniczyło w dodatkowej puli telewizyjnej, natomiast Politico, według pozwu, nie dopuszczono do dwóch zaplanowanych wyjazdowych zadań puli mediów drukowanych na pokładzie prezydenckiego samolotu.

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Argumenty powodów i orzeczenie sądu

CNN, MS NOW i Politico twierdzą, że ograniczenia stanowią bezprawne represje za działalność dziennikarską chronioną Pierwszą Poprawką do Konstytucji USA oraz dyskryminację ze względu na stanowisko redakcyjne. Twierdzą również, że doszło do naruszenia prawa do rzetelnej procedury, ponieważ nie otrzymały wcześniejszego zawiadomienia opartego na jasnych standardach ani możliwości przedstawienia swojego stanowiska.

Prezydent Donald Trump ogłosił zakaz 18 września, mówiąc, że jest niezadowolony z tego, co nazwał zmyśleniami i kłamstwami na swój temat, na temat swojej administracji i USA. Następnego dnia dziennikarzom trzech mediów odmówiono wstępu na teren Białego Domu i odebrano im przepustki.

23 września sędzia Sądu Okręgowego USA Tim Kelly wydał tymczasowy nakaz sądowy, zobowiązujący Biały Dom do przywrócenia mediom dostępu na co najmniej 14 dni. 13 października wydał wstępny nakaz sądowy, który bezterminowo zakazuje Białemu Domowi ponownego wprowadzenia ograniczeń na czas rozpatrywania sprawy. Sędzia zaznaczył również, że media prawdopodobnie odniosą sukces w swoich roszczeniach dotyczących represji i dyskryminacji ze względu na poglądy.

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