CNN, MS NOW і Politico домагаються доступу до прес-пулу Білого дому — CNBC

У США CNN, MS NOW і Politico подали уточнений позов, домагаючись повного доступу до роботи в президентському прес-пулі Білого дому та на борту Air Force One. Раніше федеральний суд зобов’язав Білий дім повернути журналістам цих медіа значну частину доступу, однак це рішення не вимагало відновити їм доступ до Овального кабінету й Air Force One. Про це повідомляє CNBC.

Обмеження для прес-пулу

Уточнена скарга стосується обмежень, які, за твердженням позивачів, залишилися чинними після судового рішення. Медіа заявляють, що Білий дім не дозволяє їм виконувати функції учасників прес-пулу, які вони здійснювали роками.

Учасники прес-пулу передають іншим редакціям інформацію та зображення, отримані під час висвітлення діяльності президента в місцях з обмеженою кількістю місць для журналістів. Такі пули щодня організовують для висвітлення президента, зокрема під час поїздок і на борту Air Force One.

Згідно зі скаргою, після оголошення заборони 18 вересня Білий дім неодноразово не допускав CNN до виконання обов’язків основного телевізійного пулу на борту Air Force One. MS NOW відтоді не брала участі в додатковому телевізійному пулі, а Politico, за даними позову, не допустили до двох запланованих виїзних завдань пулу друкованих медіа на борту президентського літака.

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Аргументи позивачів і рішення суду

CNN, MS NOW і Politico стверджують, що обмеження є незаконним переслідуванням за журналістську діяльність, захищену Першою поправкою до Конституції США, та дискримінацією за редакційною позицією. Вони також заявляють про порушення належної правової процедури, оскільки не отримали завчасного повідомлення на підставі чітких стандартів і можливості бути вислуханими.

Президент Дональд Трамп оголосив про заборону 18 вересня, заявивши, що невдоволений тим, що назвав вигадками й брехнею про себе, свою адміністрацію та США. Наступного дня журналістам трьох медіа відмовили у вході на територію Білого дому та вилучили їхні перепустки.

23 вересня суддя Окружного суду США Тім Келлі видав тимчасову заборонну ухвалу, яка зобов’язала Білий дім відновити доступ для медіа щонайменше на 14 днів. 13 жовтня він видав попередню судову заборону, що безстроково забороняє Білому дому поновлювати обмеження на час розгляду справи. Суддя також зазначив, що медіа, ймовірно, матимуть успіх у вимогах щодо переслідування та дискримінації за поглядами.

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