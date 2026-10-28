CNN, MS NOW и Politico добиваются доступа к пресс-пулу Белого дома — CNBC

В США CNN, MS NOW и Politico подали уточнённый иск, добиваясь полного доступа к работе в президентском пресс-пуле Белого дома и на борту Air Force One. Ранее федеральный суд обязал Белый дом вернуть журналистам этих СМИ значительную часть доступа, однако это решение не требовало восстановить им доступ в Овальный кабинет и на Air Force One. Об этом сообщает CNBC.

Ограничения для пресс-пула

Уточнённая жалоба касается ограничений, которые, по утверждению истцов, остались в силе после судебного решения. СМИ заявляют, что Белый дом не позволяет им выполнять функции участников пресс-пула, которые они исполняли годами.

Участники пресс-пула передают другим редакциям информацию и изображения, полученные при освещении деятельности президента в местах с ограниченным числом мест для журналистов. Такие пулы ежедневно организуются для освещения работы президента, в том числе во время поездок и на борту Air Force One.

Согласно жалобе, после объявления запрета 18 сентября Белый дом неоднократно не допускал CNN к выполнению обязанностей основного телевизионного пула на борту Air Force One. MS NOW с тех пор не участвовало в дополнительном телевизионном пуле, а Politico, согласно иску, не допустили к двум запланированным выездным заданиям пула печатных СМИ на борту президентского самолёта.

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Аргументы истцов и решение суда

CNN, MS NOW и Politico утверждают, что ограничения являются незаконным преследованием за журналистскую деятельность, защищённую Первой поправкой к Конституции США, и дискриминацией по редакционной позиции. Они также заявляют о нарушении надлежащей правовой процедуры, поскольку не получили предварительного уведомления на основании чётких стандартов и возможности быть выслушанными.

Президент Дональд Трамп объявил о запрете 18 сентября, заявив, что недоволен тем, что назвал выдумками и ложью о себе, своей администрации и США. На следующий день журналистам трёх СМИ отказали во входе на территорию Белого дома и изъяли у них пропуска.

23 сентября судья Окружного суда США Тим Келли вынес временный запретительный судебный приказ, обязавший Белый дом восстановить доступ для СМИ как минимум на 14 дней. 13 октября он вынес предварительный судебный запрет, который бессрочно запрещает Белому дому возобновлять ограничения на время рассмотрения дела. Судья также отметил, что СМИ, вероятно, добьются успеха в требованиях о преследовании и дискриминации по взглядам.

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